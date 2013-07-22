香港个股：和黄寻求出售百佳超市符合公司提升营运效率之政策--分析师

路透香港7月22日 - 由亚洲首富李嘉诚控制的和黄 证实寻求出售百佳超市业务后，周一股价未见明显波动，而分析师称，现阶段这项潜在交易存在变数，惟出售成熟业务之策略乃符合和黄提升整体营运效率之政策。

和黄于周末发表公告证实，其全资附属公司屈臣氏有限公司现正就以百佳为主要品牌经营的超级市场零售业务进行策略性评估，以期为和黄股东带来最大利益。该公司并称，屈臣氏仍未就完成其评估设定确实时间表，亦不保证是项评估将达至公布或完成任何交易。

券商里昂分析师Danie Schutte在其报告中称，虽然现时不清楚百佳的债务水准，但以百佳作为本港两大超市之一，如果作价如传媒报导所言高达20亿美元，估值似乎偏低，因这个作价只有息税前盈利（EBIT）的12倍。

“和黄出售珍贵资产的动机未明，但相信缺钱之说法乃亳无根据，因公司的经常性盈利有很大改善。”Schutte并称，相信和黄出售高质量但低增长的资产，有助公司提升价值。

投行高盛的分析师Simon Cheung在其报告中称，相信和黄会继续积极检讨营运效率以提升投资回报率，以实现其于2011-15年每股盈利倍增之目标，并相信和黄至2015年的增长策略以收购资产为主，但亦不排除出售资产以为未来的收购增加财务弹性。

他并称，“和黄由年初至今总共动用183亿港元完成4项收购交易后，估计公司的净债务对净资本的比率已由去年底的22%升至24%，并接近公司之目标25%。”

和黄提供的资料显示，百佳为屈臣氏的全资附属公司，在香港、澳门和中国华南地区占有重要的市场地位，店舖总数345间，2012年收益总额为217亿港元。

此前华尔街日报的报导称，和黄已经委聘美银美林 和高盛 负责出售百佳，作价可能介乎10-20亿美元，不过如果参考百佳的主要竞争对手惠康的估值水平，则整项交易估值可能高达30-40亿美元。

和黄在香港的业务广泛，包括零售、电力、电讯、港口等等，可能出售的超市业务占其收入比重大约5%。李嘉诚周末向传媒称，此擧是正常的商业活动，并无意从香港撤资。

和黄今天收升0.89%，报85.3港元；过去一个月累计升约3%。（完）