版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 16:40 BJT

英国个股：中国警方调查阿斯利康，一名员工遭问讯

路透伦敦/上海7月22日 - 继葛兰素史克 涉嫌行贿丑闻后，英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)上海办公室已遭到中国警方调查，成为最新一家遭到调查的外国药企。

阿斯利康一名发言人周一表示，中国警方上周五前往公司调查，并带走一名员工进行讯问。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐