CNH市场动态：离岸汇价跟随境内走势小跌，但利率偏高限制作空盘

路透香港7月22日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一跟随境内人民币走势小幅下跌，不过，现阶段远汇点子不利于作空人民币，限制了下档波幅。市场焦点持续放在中国经济前景上，交投相对静淡。

上周人行的利率市场化措施，虽然对汇率没有直接影响，但却燃起人民币汇改期待。然而，在人民币趋于双向波动之际，一旦波幅扩大，人民币升贬尚难定论。

一中资行交易员指出，中国政府官员频频为经济前景作说明，并未完全厘清海外投资人对于中国经济放缓的疑虑。部份人士更猜测，当局可能会让人民币贬值以支持出口。

“美元/CNH双向flow都有，两股力道差不多。看空中国经济就会买美元...最近(美元/人民币)中间价都比我们预期地高一点，市场会猜测央行会不会慢慢引导人民币稍微贬一点。＂他说。

不过，他指出，目前一个月远汇掉期点数约在140点，作空的成本较高，如果远汇点数掉至100点以下，作空的意愿将会提高。

本地时间下午5:40时，离岸人民币 报6.1365，上交易日尾盘约在6.1330，盘中区间在6.1333-6.1381。

远期外汇一个月期 报133/143，较6月底触及的约360点已明显回跌.

银行人士同时预期，人行放开贷款利率管制后，下一步可能轮到汇率改革，包括市场谈论已久的扩大人民币汇率波幅等。不过，由于经济面疑虑，放宽波幅可能会加大人民币双向波动，而非促成单向升贬值。

“人民币升值的预期已经不如年初时热烈，也不乏看贬的声音，还很难说一旦波幅放宽对人民币是多头还是空头。”一外资行人士说。

中国央行上周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

本周三将有汇丰中国采购经理人指数(PMI)公布。市场人士指出，除非数据明显出人意外，料不会改变汇率区间波动格局。

人民币兑美元即期 周一收低，与中间价升势相反。午盘时出现大额客盘购汇打破平淡市况。市场人士认为，短期内窄幅波动的格局不会因为单日波动而改变，后期需关注政策面引导和大额客盘方向。 (完)

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