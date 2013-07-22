更新版-日本政经：首相安倍晋三誓言选后执政焦点仍是推动经济成长

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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* 执政联盟赢得参议院选举后，首相安倍称将继续把焦点放在经济成长
* 国会分裂多年的僵局终告落幕
* 安倍选后施政重点引人瞩目
路透东京7月22日 - 在其执政联盟赢得参议院选举之后，日本首相安倍晋三周一誓言将继续把焦点放在振兴经济，并试图消除他的政策重点将转向民族主义的疑虑。
“如果我们从改革中退却，走回自民党的老路，那么将失去民众的信任，”安倍周一在记者会中说。
他强调仍将优先推进“安倍经济学”计划，施行超宽松货币政策、推动政府支出及经济改革，并将此称之为其他政策目标的基石。
“想要摆脱已达15年之久的通缩并非易事，”安倍说。“这是一个历史性的计划。我们将把目标集中在此。若无强劲的经济，我们将无法强化社会保障的财政基础。国安及外交也是同样的道理。”
自民党及其执政伙伴公明党在周日改选的121席参议院席次中赢得76席。加上无需改选的席次，执政联盟在参院242个席次中以135席稳居绝对优势。
尽管在选举中大胜，但安倍的权威却因投票率颇低而减弱，仅有52.61%合格选民投下选票，比起上一次的2010年参议院选举投票率低了5个百分点。这会迫使政府持续关注经济。
许多分析师认为，眼下安倍仍将抓牢经济议题，因他想加强迄今还颇让人失望的经改计划。安倍也须决定是否要按既定时程在明年4月将消费税从5%提高至8%，2015年10月提高一倍，以助遏制日本庞大的公共债务。
“就我的了解，安倍有三张脸孔：右翼分子、务实主义者和经济改革家，”日本国际大学理事北冈伸一说，“目前为止他一直展现的是第三张面孔，选后应该也是继续如此。”(完)
(编译 李婷仪； 审校 张荻)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月