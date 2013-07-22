中国债市：现券收益率上涨，受资金趋紧和农发行新债招标利率偏高带动

路透上海7月22日 - 中国银行间债市周一现券收益率普遍上涨。交易员指出，因银行间市场资金面趋紧，且午后招标的农发行新债利率偏高，带动二级市场利率中枢同步上行，不过成交维持清淡，因抛盘不多。

他们并指出，今日公布的6月外汇占款是负增长，场内跨月资金难寻，谨慎气氛主导现券市场，投资者对贷款利率市场化消息的解读也偏空，这意味着未来存款利率也将市场化，银行资金成本面临上升压力，对债券投资回报的要求也会相应提高。

“今天大家都在借跨月资金，很难借，公开市场又没有到期，外汇占款也在减，市场现在也没什么办法，(现券)收益率上来很多。”上海一商业银行交易员称。

而对贷款利率市场化的消息，他认为，短线来看对债市的供求应不会立刻产生影响，但在目前市场较为悲观的环境下，对这类信息的解读都会偏空。

他还提到，午后招标的农发行新债中标利率高于二级，“比最近的进出口行的新债高出了有20个bp左右，所以二级的中枢也被带上来了，不过这个位置肯抛的也不多，交易很难达成。”

中国农业发展银行周一下午招标的一年和五年期固息债，中标利率同为4.30%。交易员称，今日资金市场流动性供应紧俏，影响短债需求，不安的情绪漫延导致上述两期债利率明显高于二级水平。 而7月12日招标的进出口行一年期和五年期固息金融债中标收益率分别为4.04%和4.1553%。

如市场预期，6月外汇占款并未承担起投放基础货币的作用。路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

中国银行间市场周一主要回购利率 大多上行，因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列。

剩余期限约6.75年的附息国债130008券最新成交价对应收益率 在3.6750%，上日尾盘为3.6190%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1212 3.9369

上日 3.0471 3.7681

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7691/3.7027 国债参考率报价 3.4618/3.3909 金融债参考率报价 3.9736/3.9159(完)

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