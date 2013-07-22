钢铁产业：6月全球粗钢产量同比增加1.9%，中国增4.6%--国际钢铁协会

路透伦敦7月22日 - 国际钢铁协会周一公布的数据显示，全球6月粗钢产量较上年同期增加1.9%至1.32亿吨。

数据显示，中国6月钢产量增长4.6%至6,470万吨，同期日本钢产量增0.9%，但韩国减少5.4%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)