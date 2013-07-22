更新版 1-中国货币市场：大行分红等扰动回购利率多上行，交易时间被迫延长

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透上海7月22日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 大多上行。因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列，最终交易时间并被迫延长，以满足部分未轧平头寸机构的交易需求。
交易员并透露，在此前一轮资金紧张中，央行曾向部分机构定向提供了流动性，近期这些资金陆续到期，这对资金面也形成一定的“抽水”效应。
“虽然还没看到官方公告，但是系统还有成交，所以是延时了，听说有大行缺钱。”上海一商业银行交易员在下午4:30以后对路透表示。
“蛮紧的，大行都不太出钱，出也基本都是隔夜的(资金)，”华东一银行交易员称。
她指出，期限在七天以上的资金，除一个月品种还有一些供给量外，整体供应很有限，“(部分政策性银行)早上出了一些，很快也收摊了。”
不过资金虽趋紧，回购利率的整体升幅尚有限，北京一银行交易员表示，主因是央行最近稳定货币市场利率的决心很大，令回购利率的上行动力受抑。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,998.15亿元人民币，较上日的5,973.41亿元略增；其中隔夜品种成交4,993.54亿元，略高于上日的4,962.06亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1213 3.0471 +7.42 4,993.54
七天 3.9369 3.7681 +16.88 521.49
14天 4.1121 4.0716 +4.05 238.71 上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8450 3.7650 -192.00 --
七天 3.8050 3.7250 +8.00 307.95
14天 4.0000 3.5850 +41.50 33.42 回购定盘利率
其中:隔夜 3.1100 3.0892 +2.08 --
七天 3.9700 3.8300 +14.00 --
14天 4.1000 4.1000 +0.00 -- Shibor
其中:隔夜 3.1035 3.0400 +6.35 --
七天 3.9250 3.7450 +18.00 --
三个月 4.6515 4.6525 -0.10 --完) (发稿 边竞/丁淑琴; 审校 林高丽/张喜良)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月