更新版 1-中国货币市场：大行分红等扰动回购利率多上行，交易时间被迫延长

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路透上海7月22日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 大多上行。因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列，最终交易时间并被迫延长，以满足部分未轧平头寸机构的交易需求。

交易员并透露，在此前一轮资金紧张中，央行曾向部分机构定向提供了流动性，近期这些资金陆续到期，这对资金面也形成一定的“抽水”效应。

“虽然还没看到官方公告，但是系统还有成交，所以是延时了，听说有大行缺钱。”上海一商业银行交易员在下午4:30以后对路透表示。

“蛮紧的，大行都不太出钱，出也基本都是隔夜的(资金)，”华东一银行交易员称。

她指出，期限在七天以上的资金，除一个月品种还有一些供给量外，整体供应很有限，“(部分政策性银行)早上出了一些，很快也收摊了。”

不过资金虽趋紧，回购利率的整体升幅尚有限，北京一银行交易员表示，主因是央行最近稳定货币市场利率的决心很大，令回购利率的上行动力受抑。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,998.15亿元人民币，较上日的5,973.41亿元略增；其中隔夜品种成交4,993.54亿元，略高于上日的4,962.06亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1213 3.0471 +7.42 4,993.54

七天 3.9369 3.7681 +16.88 521.49

14天 4.1121 4.0716 +4.05 238.71 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8450 3.7650 -192.00 --

七天 3.8050 3.7250 +8.00 307.95

14天 4.0000 3.5850 +41.50 33.42 回购定盘利率

其中:隔夜 3.1100 3.0892 +2.08 --

七天 3.9700 3.8300 +14.00 --

14天 4.1000 4.1000 +0.00 -- Shibor

其中:隔夜 3.1035 3.0400 +6.35 --

七天 3.9250 3.7450 +18.00 --