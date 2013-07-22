更新版 1-中国汇市：午盘现大额购汇助人民币收低，能否突破区间波动需观察

* 人民币即期高开低收 * 午盘现大额购汇，但能否突破区间波动需观察 * 利率市场化推进后，市场人士认为汇率市场化势必加速 * 6月外汇占款出现负增长，三季度内或持续 (新增收盘报价) 路透北京7月22日 - 人民币兑美元即期 周一收低，与中间价升势相反。午盘 时出现大额客盘购汇打破平淡市况。市场人士认为，短期内窄幅波动的格局不会因为单日波 动而改变，后期需关注政策面引导和大额客盘方向。 北京一家国有大行交易员称，午盘看到有一家大行大额购汇，“目测是油盘购汇。这几 天要事没有更多大额购汇，那人民币还是会以区间波动为主。” 上海一外资行交易主管表示，三季度间人民币汇率可能会保持窄幅波动，个人认为四季 度间重新小幅升值的可能性偏大。这是从上半年GDP和人民币升值的比率来进行的判断，上 半年GDP弱的时候还在升值，6、7月该贬的时候没贬，而后期对高层保持GDP增长目标还是有 信心，综合起来感觉人民币还是会升值。 “尽管市场上来看还是有贬值的需求，但要不要贬还是看中间价嘛。”他表示。 路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿 元人民币。外管局数据显示，6月银行代客结售汇顺差81亿美元，较上月172亿美元回落；同 月远期结售汇为净结汇144亿美元。 上述交易主管表示，由于20号文效果还会持续，三季度内人民币汇率供需相对均衡，7 、8月份外汇占款微幅增长甚至继续出现负增长的可能性很大。 而这些条件也为加快汇率市场化改革提供了良好的时间窗口。他认为，三、四季度交界 的时候加快汇改是比较合适的时机，因为汇率双向波动、预期较为平稳、国际资本进出也比 较平衡。同时，以推出扩大波动区间的可能性为大，毕竟中间价定价机制还是握在监管层手 里的重要工具。 中国外管局周一表示，目前中国没有出现外资主动集中撤离的迹象。在国内外存在许多 不确定、不稳定因素的情况下，预计下半年中国跨境资金将在波动中趋向基本平衡。 中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府 在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空 间，利率市场化迈出实质一步。 东京汇市日圆周一震荡上涨，此前因日本首相安倍晋三在参院选举中大胜而一度下跌， 因选举结果有助于其推进改革以刺激经济。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1413 6.1379 -0.06% 中间价 6.1721 6.1751 0.05% 成交额 113亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.59% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 59 6.1355 6.1414 2013年来即期升贬值幅度 1.45% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,180 > 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2750/80 6.2770 CNH即期 6.1373/84 6.1336 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)