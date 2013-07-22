台湾汇市：台币兑美元连两日收升，但本周企业股利发放或令台币趋贬

* 随日圆及韩元走升

* 观察企业股利发放的影响

* 明日区间先看29.850-30.000

路透台北7月22日 - 台币兑美元 周一收升4.3分，为连续第二天收高。在国际汇市交投清淡之际，台币今日随日圆 及韩元 小幅走高。交易员表示，盘中由实质抛补带动，价位变动不大，不过若考量本周企业股利发放因素，台币短线或有机会向30元大关靠拢。

本周至8月底陆续有企业发放现金股利的短期影响因素，交易员认为可先观察企业买汇汇出的力道。其中以周三(24日)台积电 高达777.73亿台币的现金股利数额最高，市场人士非正式估计该公司约有七成是外资股东，令本周买汇需求浮现。明日则有台塑化 24.77亿台币的现金股利发放。

“短期的影响因素大概就是现金股利，大家都在等它(台积电)。”一位本地银行交易员称。

参看2013年上市柜公司现金股利发放日程表，请点选 。

汇银人士表示，近期国际市场交投淡静，今日台北汇市以29.900为分野，走弱则见零星出口商抛汇，走强则有少量进口商进场，亦将台币价位囿于区间，主要是今日盘中不见有企业股利发放汇出的美元买盘力道。央行尾盘作价与盘中实质成交区间的价差有所收敛，但暂时对盘势的影响不大。

不过今日接近收盘时分经济部公布台湾6月外销订单较去年同期衰退3.5% ，逊于市场预估的微幅成长0.8%，且为连续第五个月衰退，令市场认为台币近期仍缺乏走升理由。

此外，市场也等待周三汇丰中国制造业PMI初值的出炉，若该数据不佳，亚币或也将趋弱。

台北外汇中心的台币兑美元终场收升4.3分报29.935。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.875-29.920，上日则在29.92-29.97。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超18.98亿台币，转卖为买。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价仍持于平盘附近。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.890/29.910，上日则收在29.900。

大部分新兴亚洲货币周一随日圆反弹而上涨，但交易清淡。中国银行业改革以及20国集团(G20)财长承诺促进增长进一步支撑该地区货币。

本周全球重要的经济事件有：周二苹果 公布业绩；周三汇丰中国制造业PMI初值；周四纽西兰(新西兰)央行宣布利率决议；周五路透/密西根大学消费者信心指数。

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