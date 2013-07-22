中国外汇：6月代客结售汇顺差81亿美元，远期净结汇144亿美元--外管局

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透北京7月22日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，6月银行代客结售汇顺差81亿美元，较上月172亿美元回落；同月远期结售汇为净结汇144亿美元。
周一刊登在外管局网站的数据显示，6月银行代客结汇1,389亿美元，售汇1,308亿美元。同期，银行代客远期结汇签约306亿美元，远期售汇签约162亿美元。
统计并显示，1-6月银行代客累计结汇8,786亿美元，累计售汇6,497亿美元，累计结售汇顺差2,289亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约1,697亿美元，累计远期售汇签约1,194亿美元，累计远期净结汇503亿美元。
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 代客结售汇净额 81 172 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 代客收付款顺收 -53 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 代客远期结售汇净 144 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 额
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)
更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月