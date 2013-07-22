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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 17:17 BJT

中国外汇：6月代客结售汇顺差81亿美元，远期净结汇144亿美元--外管局

路透北京7月22日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，6月银行代客结售汇顺差81亿美元，较上月172亿美元回落；同月远期结售汇为净结汇144亿美元。

周一刊登在外管局网站的数据显示，6月银行代客结汇1,389亿美元，售汇1,308亿美元。同期，银行代客远期结汇签约306亿美元，远期售汇签约162亿美元。

统计并显示，1-6月银行代客累计结汇8,786亿美元，累计售汇6,497亿美元，累计结售汇顺差2,289亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约1,697亿美元，累计远期售汇签约1,194亿美元，累计远期净结汇503亿美元。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 代客结售汇净额 81 172 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 代客收付款顺收 -53 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 代客远期结售汇净 144 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 额

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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