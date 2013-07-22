台湾货币市场：7月23日及本提存期资金预期变化一览表

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透台北7月23日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,260.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--财政部发行财102-7期91天国库券，金额200亿台币，22日标售。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期1兆8,979亿台币 ：
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 2,379.75亿台币
07/29 2,728.00亿台币
07/30 4,187.80亿台币
07/31 1,577.00亿台币
08/01 3,959.30亿台币
08/02 858.15亿台币
--国库券到期300亿台币
7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--公债还本付息12.1875亿台币。
8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--7/25：财政部发行财102-8期273天国库券，金额350亿台币，24日标售。
--7/26：财政部发行102甲8期20年公债，金额300亿台币，23日标售。
--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额300亿台币，于7月30日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表新增 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
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