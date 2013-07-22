更新版 1-中国外汇：银行代客净结汇环比连降三个月，外汇净流入明显放缓

* 银行代客净结汇连续三个月出现环比下滑 * 目前中国没有出现外资主动集中撤离的迹象--外管局 * 预计下半年跨境资金将在波动中趋向基本平衡 (新增细节) 路透北京7月22日 - 周一公布的中国6月银行代客结售汇数据显示，净结汇规模连续第三个月出现环比下滑，表明受出口 压力增大和人民币汇率双向波动趋势的影响，近几个月来中国外汇净流入步伐持续放缓。 中国国家外汇管理局公布的最新数据显示，6月银行代客结售汇顺差81亿美元，较上月172亿美元进一步回落，其中代客 结汇额从上月的1,505亿美元降至1,389亿美元，售汇为1,308亿美元。 外管局网站刊登新闻稿指出，全球经济依然增长缓慢，外部需求总体低迷的现状尚未根本改观，国际贸易摩擦加剧，中 国出口面临较大压力。同时，市场普遍认为人民币目前处于均衡汇率水平，人民币汇率双向波动趋势增强，升值预期减弱有 利于减缓资金流入。 “今后，这种跨境资金双向波动、外汇供求趋于基本平衡会越来越常见，国内宏观调控以及境内市场主体的微观行为都 要做出适应性的调整。”外管局称。 统计并显示，1-6月银行代客累计结汇8,786亿美元，累计售汇6,497亿美元，累计结售汇顺差2,289亿美元。同期，银行 代客累计远期结汇签约1,697亿美元，累计远期售汇签约1,194亿美元，累计远期净结汇503亿美元。 外管局并表示，目前中国没有出现外资主动集中撤离的迹象，“在国内外存在许多不确定、不稳定因素的情况下，预计 下半年我国跨境资金将在波动中趋向基本平衡。” 路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着 美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 代客结售汇净额 81 172 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 代客收付款顺收 -53 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 代客远期结售汇净 144 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇 储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 丁琦；审校 张喜良)