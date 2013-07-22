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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 17:31 BJT

标题新闻：马来西亚7月1-20日棕榈油出口较上月同期下滑13.4%，至794,081吨--SGS

注：SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance缩写。

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