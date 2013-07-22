离岸人民币：台湾6月美元/人民币交易净额较上月滑落约30%

路透台北7月22日 - 台湾央行周一发布的资料显示，台湾6月外汇市场美元/人民币交易净额约718.86亿美元，较上月台湾开办人民币外汇业务以来的交易高峰1,027.03亿美元滑落约30%，但仍稳居第三方货币交易的第二位。

路透据台湾央行每月下旬发布的台湾外汇市场交易总额及各币别交易比例换算，自今年2月台湾开办人民币业务以来，美元/人民币交易占整体外汇市场交易比例从6.8%上升至5月的13.9%高峰，但6月下滑至12%，不过仍居第三方货币交易的第二位，仅次于第一位的美元/日圆交易。