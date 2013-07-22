离岸人民币：台湾6月美元/人民币交易净额较上月滑落约30%

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透台北7月22日 - 台湾央行周一发布的资料显示，台湾6月外汇市场美元/人民币交易净额约718.86亿美元，较上月台湾开办人民币外汇业务以来的交易高峰1,027.03亿美元滑落约30%，但仍稳居第三方货币交易的第二位。
路透据台湾央行每月下旬发布的台湾外汇市场交易总额及各币别交易比例换算，自今年2月台湾开办人民币业务以来，美元/人民币交易占整体外汇市场交易比例从6.8%上升至5月的13.9%高峰，但6月下滑至12%，不过仍居第三方货币交易的第二位，仅次于第一位的美元/日圆交易。
以下为2013年2月以来，台湾美元/人民币交易概况：
月份 美元/人民币交易量占比(%) 净额(亿美元)
2013/6 12 718.86
2013/5 13.9 1,027.03
2013/4 10.1 588.72
2013/3 10.8 640.77
2013/2 6.8 334.07 (完)
央行新闻稿请参阅 here (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月