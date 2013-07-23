《欧元区金融分析》经济学家建议德国投资受困国家资产，不要直接贷款

**主权财富基金**

两位德国经济学家葛罗斯(Daniel Gros)和梅尔(Thomas Mayer)去年建议德国仿傚挪威、新加坡或沙特(沙乌地)阿拉伯，成立主权财富基金，将多余资金投资于欧洲以外的资产组合。

他们认为，比起把资金存在毫无回报的欧洲央行，主权财富基金更安全，报酬率也更高。同时还有压低欧元汇率的效果，有利于苦苦挣扎的南欧经济体。

加尼耶的建议是这类资金投资于欧元区。

他指出，德国国家发展银行KfW已开始试探这块领域，透过西班牙对口向西国急需资金的中小企业提供贷款，虽然还不是股权注资。

加尼耶的提议有三个问题：欧洲信托机构管理这些资产会比原持有人更有效率吗？如何对冲德国储户资金所面临的风险？这些资产该如何订价，才能让各方都接受？

他的答案是，现状更糟糕：当政府急着到处找钱时，这些资产被放着发霉；德国纳税人反正也面临着受助国家无法还钱的风险，所以何不争取一些回报率；最后则是假如这些资产拿到市场上可以找到更高的价钱，就可以订得稍微高一些。

“我知道有各种困难，但是仅靠财政转移来分担欧元区经济体的风险，是很愚蠢的，”加尼耶在接受访问时说。

“放弃预算主权以成立欧洲财政联盟所引发的障碍比这大得多了，而打销官方债务势必会引起法律上和政治上的种种争议。”(完)