《欧元区金融分析》经济学家建议德国投资受困国家资产，不要直接贷款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**主权财富基金**
两位德国经济学家葛罗斯(Daniel Gros)和梅尔(Thomas Mayer)去年建议德国仿傚挪威、新加坡或沙特(沙乌地)阿拉伯，成立主权财富基金，将多余资金投资于欧洲以外的资产组合。
他们认为，比起把资金存在毫无回报的欧洲央行，主权财富基金更安全，报酬率也更高。同时还有压低欧元汇率的效果，有利于苦苦挣扎的南欧经济体。
加尼耶的建议是这类资金投资于欧元区。
他指出，德国国家发展银行KfW已开始试探这块领域，透过西班牙对口向西国急需资金的中小企业提供贷款，虽然还不是股权注资。
加尼耶的提议有三个问题：欧洲信托机构管理这些资产会比原持有人更有效率吗？如何对冲德国储户资金所面临的风险？这些资产该如何订价，才能让各方都接受？
他的答案是，现状更糟糕：当政府急着到处找钱时，这些资产被放着发霉；德国纳税人反正也面临着受助国家无法还钱的风险，所以何不争取一些回报率；最后则是假如这些资产拿到市场上可以找到更高的价钱，就可以订得稍微高一些。
“我知道有各种困难，但是仅靠财政转移来分担欧元区经济体的风险，是很愚蠢的，”加尼耶在接受访问时说。
“放弃预算主权以成立欧洲财政联盟所引发的障碍比这大得多了，而打销官方债务势必会引起法律上和政治上的种种争议。”(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文/梁睿雪/隋芬; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。