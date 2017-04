路透新德里7月22日 - 两名知情的政府官员周一向路透表示,印度政府正在研究透过外资存款吸引美元流入,以支持印度卢比汇率,已经暂时放弃发行主权债的选择。

消息人士引述政府与央行近期几次会议内容指出,如果卢比兑美元汇率跌向61-62,印度当局也可能考虑调升政策回购利率 。

印度政府也在考虑准许特定几家企业前往海外发债,最高集资40亿美元,以吸引资金流入,这些企业包括国有企业India Infrastructure Finance Co Ltd 或IDFC Ltd 。