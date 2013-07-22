中港个股：中兴通讯净利同比增23.5%，并将向员工发放股票期权

路透香港7月22日 - 全球第五大智能手机生产企业--中兴通讯股份有限公司 周一公布，2013年上半年净利同比增长23.47%，受惠于效率控制，毛利率改善。

中兴通讯同时公布一项股权激励计划，将向1,531名员工发放不超过103.20亿份的股票期权，约占总股本3%.

公司发布业绩快报指出，2013年度上半年净利为3.02亿元人民币，较去年同期为2.45亿元人民币上升，主要是因爲集团加强了合同盈利能力的控制和费用管控，虽然销售规模有下降，但是毛利率不降反升。

集团的上半年营业收入约为377亿元人民币，比上年同期的426亿元人民币下降11.57%，主要是因爲中国内地的GSM、UMTS产品以及国内外GSM手机、资料卡收入下降所致。

中兴通讯股份自上周一(7月15日)暂停买卖，停牌前，中兴通讯H股收报11.58港元；其A股则报13.69元人民币。 (完)

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