中港个股：中兴通讯净利同比增23.5%，并将向员工发放股票期权

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透香港7月22日 - 全球第五大智能手机生产企业--中兴通讯股份有限公司 周一公布，2013年上半年净利同比增长23.47%，受惠于效率控制，毛利率改善。
中兴通讯同时公布一项股权激励计划，将向1,531名员工发放不超过103.20亿份的股票期权，约占总股本3%.
公司发布业绩快报指出，2013年度上半年净利为3.02亿元人民币，较去年同期为2.45亿元人民币上升，主要是因爲集团加强了合同盈利能力的控制和费用管控，虽然销售规模有下降，但是毛利率不降反升。
集团的上半年营业收入约为377亿元人民币，比上年同期的426亿元人民币下降11.57%，主要是因爲中国内地的GSM、UMTS产品以及国内外GSM手机、资料卡收入下降所致。
中兴通讯股份自上周一(7月15日)暂停买卖，停牌前，中兴通讯H股收报11.58港元；其A股则报13.69元人民币。 (完)
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(记者 杜斯琪/李珊珊; 审校 杨淑祯)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月