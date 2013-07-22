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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 18:20 BJT

更新版-东南亚股市：多数上涨，消费类股疲弱打压印尼股市走软

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                      最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                          
 汤森路透东南亚指                        434.02       -0.19       -0.04       +2.34      424.10
 数                                                                                  
 新加坡                                 3234.35       21.09       +0.66       +2.12     3167.08
 马来西亚                               1797.68       -0.06       +0.00       +6.44     1688.95
 印尼                                   4678.98      -45.43       -0.96       +8.39     4316.69
 菲律宾                                 6627.36        6.34       +0.10      +14.01     5812.73
 越南                                    506.16        2.40       +0.48      +22.34      413.73
 (完)
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