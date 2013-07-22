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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 18:32 BJT

德国经济：央行称第二季经济强劲成长，但之后增速可能放缓

路透法兰克福7月22日 - 德国央行周一指出，在工业生产及建筑活动提振下，今年第二季德国经济呈现强劲成长，但之后经济增速可能较缓慢。

“当前的指标已证实了先前的评估，在2013年年初因气候相关因素而开局疲软后，德国经济第二季强劲扩张，”德国央行在月报中指出。

“深入分析夏季情况，经济增速放缓的迹象更加强烈。”

针对货币及信用增速，德国央行表示，货币数据并未显示任何欧元区通货膨胀上升风险，并表示负面事件冲击可能影响二线国家信贷供给，进而影响经济。

“由于这关系到货币及信贷量进一步萎缩，这可能会加剧物价稳定性的下行风险，”德国央行称。

但德国央行亦指出，唯有当某个国家的特殊风险危及整体欧元区时，货币政策才能有所回应。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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