台湾金融：寿险公会称寿险业今年前九月保费收入年减4.3%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月18日 - 台湾寿险公会周五表示，今年前九月寿险业总 保费收入较去年同期减少4.3%，其中初年度保费收入(FYP)年减22.7%。 根据寿险公会最新统计资料显示，今年1-9月寿险业总保费收入达1兆 7,431亿台币，较去年度减少4.3%；其中初年度保费收入7,036亿元，较去 年度减少22.7%，续年度保费收入为1兆395亿元，较去年度增加14%。 寿险业2013年1-9月保费收入统计表: (单位:亿台币) 项目 2013年1-9月 2012年1-9月 成长率(%) 初年度保费 7,036 9,098 -22.7 续年度保费 1,0395 9,115 +14 合计 17,431 18,214 -4.3 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。