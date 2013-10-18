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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 15:29 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业今年前九月保费收入年减4.3%

路透台北10月18日 - 台湾寿险公会周五表示，今年前九月寿险业总
保费收入较去年同期减少4.3%，其中初年度保费收入(FYP)年减22.7%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，今年1-9月寿险业总保费收入达1兆
7,431亿台币，较去年度减少4.3%；其中初年度保费收入7,036亿元，较去
年度减少22.7%，续年度保费收入为1兆395亿元，较去年度增加14%。
    
    寿险业2013年1-9月保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目          2013年1-9月      2012年1-9月   成长率(%)
 初年度保费                7,036            9,098       -22.7
 续年度保费               1,0395            9,115         +14
       合计               17,431           18,214        -4.3
 (完)

 (记者 詹静宜  审校 黄凯)
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