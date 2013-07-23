《交易视点》资金面悲观预期限制中国信用债市场表现--中信证券

路透北京7月23日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，相对犹豫的放松操作以及相对模糊的信号传递使得资金利率短期内很难达前期低水平，中票和城投债短期都面临一定压力，而长期则需要关注基本面下滑和政策面趋于明朗可能带来的机会。对短融产品来说，较高绝对收益率仍具有较好配置价值。

**短融仍具有较好配置价值**

虽然流动性较前一周宽松，但整体资金市场情绪仍然比较脆弱，短端市场因而受到一定影响，短融收益率小幅上行，1年期AAA短融收益率仍然在4.70-80%的水平，绝对收益率水平较高；

对于资金面的担忧在很大程度上来自于对财政存款上升、银行分红等因素的冲击，而持续暂停公开市场操作以及央行模棱两可的态度并未使得市场形成资金面宽松的一致预期，市场对流动性的判断仍然相对悲观，因而对市场形成一定的压力。

整体来看，我们认为相对平稳的资金面仍然符合央行的政策意图，然而相对犹豫的放松操作以及相对模糊的信号传递使得当前相对脆弱的市场容易因某些突发因素而出现波动，资金利率短期内很难恢复达前期的较低水平；

但在监管机构的维持下也难以出现大幅的上升，因此对于短融产品来说，较高的绝对收益率使得其仍然具有较好的配置价值。

**中票市场短期内承受压力**

对于中票市场，一方面，市场对宽松流动性信心的波动仍将是市场重要的主导因素，目前来看，相对悲观的资金面预期同样将对中票市场形成一定压力，较高的资金利率水平可能压制市场投资者的杠杆率水平，限制市场的表现；

另一方面，从政策面看，上周贷款利率下限的放开再次在一定程度上反应了高层对于政策放松相对犹豫的特点，虽然有意降低市场融资成本，但由于目前贷款很少执行下限的7折利率，因此短期内贷款利率放开的真实意义比较有限。

对于三季度来说，保增长目标的实现更多可能是通过部分的结构性微调政策在进行托底，因此对于基本面来说，经济增长可能仍将维持低位。。

总体来看，对于中票市场来说，短期内由于资金面预期的波动可能承受一定压力，但是中长期来看，仍然需要关注基本面下滑和政策面趋于明朗可能带来的投资机会。

**城投债同样受资金面负面影响**

城投债市场同样受市场对资金面担忧的负面影响，周五7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.30-6.40%左右的水平，上行10-20BP；

从供给看，审批的逐渐正常化使得城投类企业债供给有一定恢复，但规模仍然相对较低，

从需求看，回购利率的走高限制投资者的杠杆率水平，同时仍然需要关注监管机构对银行理财等方面监管可能的升级对企业债需求的负面影响；

从未来走势看，短期内可能同样受资金利率抬升的压力，同时需要关注近期市场对信用风险关注度提升可能带来的负面冲击。

**个券点金**

上周共有50只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,071.9亿元；

短融和超短融中，我们推荐13南电SCP005、13大唐集SCP004、13大唐SCP002、13北车SCP004、13五矿股SCP002、13中铁建SCP001、13鞍钢SCP001、13天生桥CP001、13莞路桥CP001、13广汇汽车CP003；

中票中，我们推荐13中煤MTN001、13辽成大MTN002；

私募票据中，我们推荐13冀建投PPN002、13鲁高集PPN002；

企业债中，我们推荐13京医药债。(完)