《交易视点》市场渐趋回暖，离岸人民币债配置顺势而为--中信证券

路透北京7月23日 - 中国中信证券最新发布的海外海债券市场周报认为，美联储多次释放鸽派信号，中国政府致力于稳增长和促改革，下半年国内经济出现大幅下滑概率不高。这推动近期离岸人民币债市渐趋回暖，在债券配置上也可以顺势而为，逐步增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例。

在债券品种上，央企点心债和国内大型房企的短久期点心债都具有较高的配置价值。

**美联储释放鸽派信号**

美联储主席伯南克在国会讲话上表示，由于失业率过高且仅缓慢下降，同时通胀仍低于长期目标，在可见的未来高度宽松的货币政策仍是合适的。

他还重申，购债计划的走向最终取决于经济前景。对于议员有关9月是否开始缩减QE规模的问题，伯南克表示现在做出判断为时尚早，美联储仍会慎重考虑美国近期的经济数据而定。

**离岸人民币债市渐趋回暖**

由于美联储释放鸽派信号及市场对中国经济的担忧缓解，近期部分投资者已经开始逢低买入低等级债。

从中信离岸人民币债券指数来看，指数的平均收益率回落至两周前5.47%的水平。分项看，近期投资级债券表现弱势。平均收益率两周上行16bp至4.12%；

而由于投资者的风险偏好上升，低等级债近期表现要优于投资级债券。平均收益率两周下行17bp至6.98%。我们追踪的高、低等级债券利差也从两周前的307bp缩窄至274bp。

具体到个券上，前期收益率出现明显上行的央企点心债和低等级房地产债券，过去两周收益率都出现不同程度的下降。

**市场研判和投资策略**

海外方面，由于美联储多次释放鸽派信号，我们认为7月30-31日的FOMC会议可能会以稳定市场预期为主，难以再次对海外市场造成大的冲击；

国内方面，新一届政府致力于稳增长和促改革，下半年国内经济出现大幅下滑的概率不高。

因此，随着近期离岸人民币债市渐趋回暖，在债券配置上也可以顺势而为，逐步增加信用资质较佳的中低等级债券配置比例。

在债券品种上，我们认为，目前央企点心债和国内大型房企的短久期点心债都具有较高的配置价值。

**花样年控股信用分析**

该公司已形成低价拿地、产品定位高端、利润高昂的房地产开发模式，具有较强的盈利能力。同时，花样年正加快向轻资产主导业务模式转型，产品日益多元化。

需关注的因素：在国内房地产市场调控趋严和下半年货币政策稳中趋紧的背景下，中小房企可能受到较大的影响；

依托债务融资快速扩张，资产负债率和净资产负债率都处在相对较高的水平，有较大的偿债压力。

花样年的中信内部评级为E1级别，相当于国内外部评级的A+级别。(完)