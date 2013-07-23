《交易视点》中国可转债弱势难改，仓位高者应借反弹减仓--中信证券

路透北京7月23日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，正股弱势、估值承压，转债市场缺乏趋势性上涨因素，建议整体低配，不博短期反弹，仓位较高投资者应借反弹减仓。

个券方面侧重防御，中行/民生转债具有低吸价值，需做好中长期持有准备，国电转债也可以底仓持有。

**经济数据低迷但符合预期，资金面仍然脆弱**

二季度GDP同比增速下滑至7.5%，6月份工业增加值同比增速8.9%，零售同比增速13.3%，固定资产投资累计同比增速20.1%，总体来说经济数据低迷但符合预期。

资金层面，上周货币市场利率总体平稳，但周四银行间1天/7天快速攀升至5.9%/6.0%，一度引起市场恐慌，表明资金面仍然脆弱。

**贷款利率市场化影响有限，政策预期逐渐清晰，A股整体弱势难改**

7月19日，央行决定取消金融机构贷款利率0.7倍下限，贷款利率管制全面放开。由于执行下浮利率的贷款仅有11%，执行0.7倍利率的贷款微乎其微，贷款额度管控仍将是制约贷款利率的主要因素，预计此次改革短期内对企业融资和实体经济的影响较小，但具有深化改革的象征意义。

结合近一段时间来的政策信号，今年的政策目标已逐渐清晰，即经济在合理区间内运行时，调结构是政策主要着力点，而在当前经济运行逼近下限时期，稳增长政策将保证全年7.5%的GDP增长，但不会有大规模经济刺激政策出台。

这一基调下，未来A股的政策利好可能来自于棚户区改造、轨道交通、4G等领域的投资以及新兴行业，但传统行业和高杠杆行业可能难有政策支持，去产能和去杠杆的过程仍将持续，A股整体弱势难改。

**转债相比信用债投资价值仍不明显，供给悬而未发，估值继续承压**

上周债券市场收益率继续回升，5年、10年国债收益率上行约10bp，银行间5年期AAA、AA+、AA中票收益率上行10-15bp，交易所多只低等级债券因评级调降而大跌。此次回调一方面源于流动性冲击之后银行配置盘减弱，一方面也源于评级调降引起的机构减持。

未来中低债券信用利差可能扩大，但在经济增速逐步放缓的环境下，中高等级债券收益率在抬升之后将重新具有配置价值。

与之相比，转债市场仍在探底，较信用债不具有明显的投资价值，加之608亿元已过会转债尚未发行，转债估值将继续承压。

**转债投资策略**

我们的观点没有变化，仍然认为正股弱势、估值承压，转债市场缺乏趋势性上涨因素，建议整体低配，不博短期反弹，仓位较高投资者应借反弹减仓。

个券方面侧重防御，中行/民生转债具有低吸价值，需做好中长期持有准备，国电转债也可以底仓持有。

银行转债：由于贷款额度控制、下浮利率贷款占比低，央行放开贷款利率管制对于银行业绩的影响很小，但意味着利率市场化改革进入深水区。

存款端的改革将成为市场关注的重点，银行股的估值将承压，银行转债仍有下跌风险。 (完)