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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 20:27 BJT

美国热股：谷歌收购奇景光电旗下显示业务6.3%股份，后者股价盘前大涨

路透7月22日 - 台湾芯片制造商奇景光电(Himax Technologies) 表示，谷歌 将收购该公司旗下显示部门6.3%的股份。该部门开发用于谷歌眼镜等设备上的显示技术。

奇景光电股价周五收报5.17美元，在盘前交易中上涨35%。

谷歌股价周五收报896.60美元。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)
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