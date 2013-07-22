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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 20:43 BJT

美国热股：油田服务企业HALLIBURTON公布季度获利下滑，盘前股价上扬

路透7月22日 - 全球第二大油田服务企业HALLIBURTON 周一公布季度获利出现下滑，其并表示在美国本土以外的市场面临更大的阻力。

HALLIBURTON股价周五收报45.83美元，在盘前交易中上涨2%。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)
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