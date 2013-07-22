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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 20:47 BJT

美国热股：麦当劳季度获利增长4%，股价盘前下滑

路透7月22日 - 麦当劳 公布季度获利增长4%，其全球已开设店面的销售符合分析师预估。

麦当劳股价周五收报100.27美元，在周一盘前交易中下跌2%。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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