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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 21:33 BJT

美国热股：孩之宝第二季业绩低于预期，但股价盘初上涨逾2%

路透7月22日 - 孩之宝(Hasbro) 周一公布季度获利低于预期，因其玩具需求低迷。这是第三家第二季业绩低于华尔街预期的玩具生产商。

孩之宝周一盘初上涨2.44%，报46.48。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)
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