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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 21:34 BJT

美国热股：苹果开发者网站仍关闭，之前遭遇黑客侵入

路透7月22日 - 苹果公司 面向开发者的网站依旧关闭，上周有黑客闯入窃取敏感信息，迫使苹果对其数据库和服务器软件进行全面检修，以防止再度被入侵。

苹果股价周五收报424.95美元，周一盘初上涨1.01%。至429.10美元。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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