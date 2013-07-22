美国热股：苹果开发者网站仍关闭，之前遭遇黑客侵入

重温稿-《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据

* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Un