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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 21:35 BJT

美国热股：摩根大通接近与FERC了结一项市场操纵指控，股价盘初微跌

路透7月22日 - 华尔街日报报道称，摩根大通 接近与美国联邦能源监管委员会(FERC)了结4.1亿美元的指控。后者指称摩根大通操控加利福尼亚和中西部地区的能源市场。

摩根大通股价周五收报56.16美元，周一盘初下跌0.26%，至56.01美元。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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