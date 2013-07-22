美国各类经济指标总览--2013/7/22

重温稿-美国股市：微幅收低，此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户，预估为525万户。5月为514万户，前值 为518万。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.5 (6月) +0.1 (5月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) -0.1 (6月) -0.1 (5月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +1.8 (第一季终值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季终值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.4 (6月) +0.5 (5月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差450.3 (5月) 逆差401.5 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.3 (6月) 持平 (5月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (6月) 77.7 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.4 (7月13日当周) 35.8 (7月6日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) 持平 (6月) +0.2 (5月修正值) 个人所得(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (5月) -0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加196 (5月) 增加109 (4月修正值) 企业库存(%) +0.1 (5月) +0.2 (4月修正值) 建筑支出(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者信心 81.4 (6月) 74.3 (5月修正值) 房屋开工(万户) 83.6 (6月) 92.8 (5月修正值) 建筑许可(万户) 91.1 (6月) 98.5 (5月修正值) 成屋销售(万户) 508 (6月) 514 (5月修正值) 新屋销售(万户) 47.6 (5月) 46.6 (4月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (5月) +1.3 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.7 (5月修正值) +3.6 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.2 (6月) 53.7 (5月) 供应管理协会制造业指数 50.9 (6月) 49.0 (5月) 趸售(批发)库存(%) -0.5 (5月) -0.1 (4月修正值) 进口物价(%) -0.2 (6月) -0.7 (5月修正值) 出口物价(%) -0.1 (6月) -0.5 (5月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Un
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --