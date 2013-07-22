投行观点：BMO将Eastgroup Properties 目标价从68下调至64美元，评级为表现于大盘一致

重温稿-美国股市：微幅收低，此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Un
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --