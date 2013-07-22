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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 22:04 BJT

表格：美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户--NAR

路透7月22日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋销售下跌1.2%，年率为508万户，预估为525万户。5月为514万户，前值为518万。 经季节调整后的6月成屋销售数据如下:

6月 　5月 5月初值 4月 2012年6月 销售量年率(百万户) 5.08 5.14 5.18 4.97 4.41

6月 　5月 5初值 2013年6月/2012年6月 变动率(%) -1.2 3.4 4.2 15.2

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