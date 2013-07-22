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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 04:37 BJT

美股盘后：德州仪器在公布业绩后走低1.1%

路透纽约7月22日 - 德州仪器 周一在盘后交易中回落1.1%，之前该公司公布业绩。(完)
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