全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型和巴拿马型船获利下降

路透7月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下滑，因海岬型船和巴拿马型船获利下降。

波罗的海乾散货运价指数 跌3点或0.26%，至1,135点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌9点或0.45%，至1,978点。日均获利下降73美元至13,339美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降2点或0.17%，至1,170点。日均获利下降16美元至9,304美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“若中国钢铁需求继续推高价格，那么铁矿石进口需求反弹势头可能相对强劲，并推高现货运费，”GHS Research分析师Omar Nokta表示。(完) (编译 李爽 审校 白云)