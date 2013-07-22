全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型和巴拿马型船获利下降

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透7月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下滑，因海岬型船和巴拿马型船获利下降。
波罗的海乾散货运价指数 跌3点或0.26%，至1,135点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌9点或0.45%，至1,978点。日均获利下降73美元至13,339美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降2点或0.17%，至1,170点。日均获利下降16美元至9,304美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“若中国钢铁需求继续推高价格，那么铁矿石进口需求反弹势头可能相对强劲，并推高现货运费，”GHS Research分析师Omar Nokta表示。(完) (编译 李爽 审校 白云)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。