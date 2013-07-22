欧洲经济指标预测--7月23日-7月30日****

重温稿-美国股市：微幅收低，此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月22日当周 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 7月 94 93 1400 欧元区消费者信心指数 7月 负18.30 负18.80 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 48.8 48.4 Markit服务业PMI 47.6 47.2 Markit综合PMI -- 47.4 0728 德国Markit制造业PMI 7月 49.2 48.6 Markit服务业PMI 50.8 50.4 Markit综合PMI -- 50.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 49.1 48.8 Markit服务业PMI 48.7 48.3 Markit综合PMI 49.1 48.7 0800 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 6月 -- 顺差29.7 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -- -0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.90% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 负15 负18 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利消费者信心指数 7月 96.0 95.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 106.1 105.9 Ifo企业现况指数 109.7 109.4 Ifo企业预期指数 102.5 102.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +3.0% +2.9% 民间贷款 -1.1% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初 +0.6% +0.3% 值 (较上年同期) +1.4% +0.3% 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.3% -0.4% (较上年同期) -1.6% -2.9% 0645 法国消费者信心指数 7月 79 78 7月29日当周 7月29日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +3.7% 7月29-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.8% (较上年同期) -- +0.4% 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利企业信心指数 7月 -- 90.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加3 抵押贷款批准件数(千件) -- 58.242 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1000 英国CBI零售销售差值 7月 -- 正1 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 -- 6.8 0900 欧元区企业景气指数 7月 -- -0.68 经济景气指数 -- 91.3 工业景气指数 -- -11.2 服务业景气指数 -- -9.5 消费者信心指数 -- -18.8 消费者通胀预期指数 -- 16.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初 -- +0.1% 值 HICP(较上年同期) -- +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.1% CPI(较上年同期) -- +1.8% (完)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Un
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --