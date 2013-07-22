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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 06:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月22日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         64.39     -0.71     -1.08   1943037
 搜狐                         67.69     -1.04     -1.51    954901
 网易                         66.61     -0.18     -0.27    454927
 百度                        110.01     -1.07     -0.96   4251848
 亚信科技                     11.68     +0.01     +0.09     87078
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   16.62     +0.13     +0.79   2857895
 路                                                      
 联电                          2.14     +0.08     +3.88    457339
 日月光                        4.05     +0.05     +1.25    395451
 硅品精密                      5.40     +0.13     +2.47    891322
 和信超媒体                    0.95     -0.04     -4.04     12244
 友达                          3.56     +0.02     +0.57    126658
 中华电信                     32.58     +0.38     +1.18     74392
 台湾国际航                   37.56     +0.86     +2.34   1492065
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     53.43     +0.76     +1.44    147709
 中国联通                     14.22     +0.24     +1.72    114542
 中国电信                     47.27     -0.73     -1.52     25923
 中芯国际                      3.91     +0.11     +2.89     25402
 电讯盈科                      4.68     -0.03     -0.64      6217
 
    (完)
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