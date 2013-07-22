《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月22日

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 64.39 -0.71 -1.08 1943037 搜狐 67.69 -1.04 -1.51 954901 网易 66.61 -0.18 -0.27 454927 百度 110.01 -1.07 -0.96 4251848 亚信科技 11.68 +0.01 +0.09 87078 台湾 台湾积体电 16.62 +0.13 +0.79 2857895 路 联电 2.14 +0.08 +3.88 457339 日月光 4.05 +0.05 +1.25 395451 硅品精密 5.40 +0.13 +2.47 891322 和信超媒体 0.95 -0.04 -4.04 12244 友达 3.56 +0.02 +0.57 126658 中华电信 32.58 +0.38 +1.18 74392 台湾国际航 37.56 +0.86 +2.34 1492065 电 香港 中国移动 53.43 +0.76 +1.44 147709 中国联通 14.22 +0.24 +1.72 114542 中国电信 47.27 -0.73 -1.52 25923 中芯国际 3.91 +0.11 +2.89 25402 电讯盈科 4.68 -0.03 -0.64 6217 (完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。