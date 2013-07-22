金砖国家：7月22日股汇市收盘纵览

路透7月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月22日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.37%，报954.00点。

中国股市：沪综指缩量收升，医疗科技等热门股强势抵消银行股牵累

香港股市：收高0.3%，单日成交量为2013年来最低

中国汇市：午盘现大额购汇助人民币收低，能否突破区间波动需观察

================================================================================

印度股市：周一小幅上涨，之前曾触及两个月最高位，HDFC等股票领涨。指标BSE指数连续第四日收涨，外资机构投资者上周五终止连续四日的卖超势头，转为买入25.2亿印度卢比股票，亦改善了市场人气。指标BSE指数 收高0.05%，或9.27点，报20,159.12点，盘中触及20,264.90点的5月21日以来最高位。NSE指数 微涨0.04%，或2.60点，报6,031.80点。

印度汇市：印度卢比下跌，此前有政府消息人士对路透表示，印度目前不考虑向海外投资者发行主权债，打消市场了对大量美元资金流入的期望。印度政府两位熟悉情况的高层官员周一表示，政府希望从非定居的公民那里吸引美元资金，来支撑卢比，或者允许部分企业在海外发债筹资。卢比兑美元收报59.72/73，上周五收盘价为59.35/36。

================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,380.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.55%至755.09点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.08%，报32.3380卢布，卢布兑欧元 跌0.55%至42.6850卢布。

================================================================================

巴西股市：跳涨，大宗商品类股表现出色。财报季刚刚拉开序幕，投资者抢购便宜的巴西股票，部分股票估值位于2008年以来最低位。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨2.48%，报48,574.09点。电信股Oi股价暴涨15.62%，领涨大盘。

巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元<BRL= BRBY>涨0.3%，逆转早盘多数时候的跌势。但分析师表示，巴西雷亚尔压力可能持续，因分析师担心巴西的财政和经济前景。

================================================================================

南非股市：收高，受AngloGold Ashanti和Harmony Gold等金条厂商的股价涨势提振，金价上涨推动金条厂商股价上扬。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1%，报36,394.28点。综合指数 收高0.85%，报40,894.05点。