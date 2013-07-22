金砖国家：7月22日股汇市收盘纵览

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透7月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月22日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.37%，报954.00点。
中国股市：沪综指缩量收升，医疗科技等热门股强势抵消银行股牵累
香港股市：收高0.3%，单日成交量为2013年来最低
中国汇市：午盘现大额购汇助人民币收低，能否突破区间波动需观察
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印度股市：周一小幅上涨，之前曾触及两个月最高位，HDFC等股票领涨。指标BSE指数连续第四日收涨，外资机构投资者上周五终止连续四日的卖超势头，转为买入25.2亿印度卢比股票，亦改善了市场人气。指标BSE指数 收高0.05%，或9.27点，报20,159.12点，盘中触及20,264.90点的5月21日以来最高位。NSE指数 微涨0.04%，或2.60点，报6,031.80点。
印度汇市：印度卢比下跌，此前有政府消息人士对路透表示，印度目前不考虑向海外投资者发行主权债，打消市场了对大量美元资金流入的期望。印度政府两位熟悉情况的高层官员周一表示，政府希望从非定居的公民那里吸引美元资金，来支撑卢比，或者允许部分企业在海外发债筹资。卢比兑美元收报59.72/73，上周五收盘价为59.35/36。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,380.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.55%至755.09点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.08%，报32.3380卢布，卢布兑欧元 跌0.55%至42.6850卢布。
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巴西股市：跳涨，大宗商品类股表现出色。财报季刚刚拉开序幕，投资者抢购便宜的巴西股票，部分股票估值位于2008年以来最低位。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨2.48%，报48,574.09点。电信股Oi股价暴涨15.62%，领涨大盘。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元<BRL= BRBY>涨0.3%，逆转早盘多数时候的跌势。但分析师表示，巴西雷亚尔压力可能持续，因分析师担心巴西的财政和经济前景。
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南非股市：收高，受AngloGold Ashanti和Harmony Gold等金条厂商的股价涨势提振，金价上涨推动金条厂商股价上扬。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1%，报36,394.28点。综合指数 收高0.85%，报40,894.05点。
南非汇市：南非兰特兑美元周一午后上涨逾1%，受全球风险偏好上升提振。1524GMT，兰特兑美元上扬0.7%，报9.8155兰特，此前一度涨至9.7840。 (完) (编译 白云; 审校 张明钧)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月