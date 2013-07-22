美国经济：企业或随着经济政策不确定性降低而增加招聘--联储研究报告

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
对包括达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在内的某些人而言，美联储宽松货币政策在明确提振就业方面几无作用，因为其在降低财政政策不确定性方面无能为力。费希尔认为这是就业成长最大的障碍。
旧金山联储研究人士并没有直接阐明货币政策在降低失业率上所扮演的角色。
但他们的确把较高的失业率归咎于财政和货币政策不确定升高。
“在不确定的经济环境中，企业降低了聘雇力度，”作者写道。“这意味着求职者较不可能成功找到工作，即使职缺有所增加。”
美联储已经深入未知的货币政策水域，采取大规模的买债计划。美联储主席贝南克曾暗示如果美国失业率持续下滑，可能在未来几个月缩减买债计划。
同时美联储承诺，只要通胀仍然受控，将维持短期利率在低位，直至失业率降至至少6.5%。(完) (编译 石冠兰/戴素萍 审校 张涛)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。