美国经济：企业或随着经济政策不确定性降低而增加招聘--联储研究报告

对包括达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在内的某些人而言，美联储宽松货币政策在明确提振就业方面几无作用，因为其在降低财政政策不确定性方面无能为力。费希尔认为这是就业成长最大的障碍。

旧金山联储研究人士并没有直接阐明货币政策在降低失业率上所扮演的角色。

但他们的确把较高的失业率归咎于财政和货币政策不确定升高。

“在不确定的经济环境中，企业降低了聘雇力度，”作者写道。“这意味着求职者较不可能成功找到工作，即使职缺有所增加。”

美联储已经深入未知的货币政策水域，采取大规模的买债计划。美联储主席贝南克曾暗示如果美国失业率持续下滑，可能在未来几个月缩减买债计划。