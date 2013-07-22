东京汇市：美元弱势整理，葡萄牙公债收益率下降提振欧元

美国6月成屋销售意外下滑1.2%，对美元亦无帮助，尽管成屋销售仍较上年同期增长逾15%。

尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍预计在年底前开始缩减资产购买规模，但近期表现好坏不一的数据，降低了调整政策的急迫性，使美债收益率(殖利率)脱离高点。

“美元和美债收益率走势亦步亦趋，要让美元再现上升趋势，10年期美债收益率可能需要升破7月高点2.755%，”一本地银行交易商称。“但这是很高的水准，会很难突破。”

这是澳元兑美元 略为回升至0.9251的原因之一，尽管在0.9292到0.9306区间面临强劲阻力。

周三的澳洲通胀数据也会让澳元面临考验，若数据疲弱将燃起澳洲央行8月降息的臆测。

亚洲周二重要数据不多，下一个重点是周三的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值。(完)

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