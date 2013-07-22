东京汇市：美元弱势整理，葡萄牙公债收益率下降提振欧元

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
美国6月成屋销售意外下滑1.2%，对美元亦无帮助，尽管成屋销售仍较上年同期增长逾15%。
尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍预计在年底前开始缩减资产购买规模，但近期表现好坏不一的数据，降低了调整政策的急迫性，使美债收益率(殖利率)脱离高点。
“美元和美债收益率走势亦步亦趋，要让美元再现上升趋势，10年期美债收益率可能需要升破7月高点2.755%，”一本地银行交易商称。“但这是很高的水准，会很难突破。”
这是澳元兑美元 略为回升至0.9251的原因之一，尽管在0.9292到0.9306区间面临强劲阻力。
周三的澳洲通胀数据也会让澳元面临考验，若数据疲弱将燃起澳洲央行8月降息的臆测。
亚洲周二重要数据不多，下一个重点是周三的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。