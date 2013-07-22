企业结盟：谷歌入股台湾奇景光电子公司，以推动Google Glass量产

* 谷歌买下6.3%立景光电股权，并取得将持股提升至14.8%的选择权

* 证实奇景光电将成为Google Glass的“关键供应商”--分析师

* 奇景光电股价飙涨33%

路透7月22日 - 谷歌 在量产Google Glass眼镜产品上跨出又一大步，买进台湾奇景光电 旗下研发微形显示器子公司的股权。

在Nasdaq市场挂牌的奇景股价大涨33%至6.86美元。

奇景在一份声明稿中指出，谷歌将会买下6.3%奇景光电子公司立景光电(Himax Display Inc.)股权，并拥有在未来一年内以相同认购价格将持股提升至14.8%的选择权。不过声明稿中并未提及财务细节。

谷歌在回覆路透的电子邮件中证实这项交易，并称与立景光电已合作多年。

奇景表示，这项交易料将于本季完成。

Chardan Capital Markets股票研究主管Jay Srivatsa表示，谷歌的投资等于是为奇景在液晶覆硅(LCoS)技术能力背书，并证实这家台湾公司成为Google Glass的“关键供应商”。

Srivatsa估计谷歌这次的投资金额介于2,000-4,000万美元之间。

除了谷歌之外，立景光电的外部股东还包括KPCB Holdings、Khosla Ventures I LP、以及Intel Capital Corporation等。(完)