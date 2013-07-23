《中国报摘》--中国证券报7月23日

* 头版头条:

--中国６月金融机构外汇占款当月减少412亿元人民币，为年内首次出现负增长。分析人士认为，存款准备金率下调概率增大。

* 其他:

--据悉，由环保部牵头制定的三项环保行动计划之一的水污染防治行动计划，目前正在紧张制定中，有望在大气污染防治行动计划颁布后上报。

--据悉，包括内蒙古中西部、陕西和宁夏河套地区、山西和甘肃的黄河流域地区的大河套经济区可行性研究，目前已完成，有望年内获批。

--从湖北省发改委获悉，湖北省交通投资公司拟发行85亿元企业债获批。系高速公路行业发行规模最大的企业债。

--中国石化 数据显示，上半年油气当量产量同比增长3.81%，原油加工量同比增长5.17%。但受宏观经济低迷、终端需求下降等因素影响，公司柴油、合成橡胶和尿素产量均现下滑，分别同比降低了1.18%、3.79%和1.27%。

--从中国电力企业联合会获悉，光伏发电及产业化标准推进组向有关主管部门申请立项的40余项光伏发电标准，将报相关部门审核后陆续发布。相关人士表示，国内光伏发电标准体系框架已基本成形。

--航天机电 称，拟在宁夏宁东地区投资50亿元建设500MW光伏电站项目。

--据了解，铁路投融资体制改革方案将于9月底前上报给国务院，有望于今年年底出台。(完)