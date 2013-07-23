《中国报摘》--中国证券报7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国６月金融机构外汇占款当月减少412亿元人民币，为年内首次出现负增长。分析人士认为，存款准备金率下调概率增大。
* 其他:
--据悉，由环保部牵头制定的三项环保行动计划之一的水污染防治行动计划，目前正在紧张制定中，有望在大气污染防治行动计划颁布后上报。
--据悉，包括内蒙古中西部、陕西和宁夏河套地区、山西和甘肃的黄河流域地区的大河套经济区可行性研究，目前已完成，有望年内获批。
--从湖北省发改委获悉，湖北省交通投资公司拟发行85亿元企业债获批。系高速公路行业发行规模最大的企业债。
--中国石化 数据显示，上半年油气当量产量同比增长3.81%，原油加工量同比增长5.17%。但受宏观经济低迷、终端需求下降等因素影响，公司柴油、合成橡胶和尿素产量均现下滑，分别同比降低了1.18%、3.79%和1.27%。
--从中国电力企业联合会获悉，光伏发电及产业化标准推进组向有关主管部门申请立项的40余项光伏发电标准，将报相关部门审核后陆续发布。相关人士表示，国内光伏发电标准体系框架已基本成形。
--航天机电 称，拟在宁夏宁东地区投资50亿元建设500MW光伏电站项目。
--据了解，铁路投融资体制改革方案将于9月底前上报给国务院，有望于今年年底出台。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。