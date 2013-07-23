更新版-美股业绩：麦当劳第二季获利不及预期，下半年表现恐难有改善

(新增细节)

* 来自规模较小对手的竞争带来压力

* 欧洲经济趋疲影响销售

* 股价下挫2.7%

路透7月22日 - 全球以营收计最大的餐饮连锁企业--麦当劳 周一公布的业绩浇熄了投资者对于该公司下半年表现改善的希望，归咎于美国国内的竞争加剧以及欧洲市场销售状况趋疲。

麦当劳公布的第二季获利低于预期，并预期7月全球同店销售将基本持平，打压公司股价周一收跌2.7%。

“基于近期的销售趋势，公司在今年余下时间的业绩表现料仍会面临挑战，”麦当劳执行长Don Thompson在声明中称。

华尔街分析师原先预期该公司业绩会在今年年中回升，得益于食品价格上涨且其他压力缓和。

“我原本期望(业绩)能更好一些，”Edward Jones的分析师Jack Russo表示。

麦当劳业绩图表：(link.reuters.com/xut79t)

在6月30日止的第二季，麦当劳全球同店销售增加1%，符合分析师预期。

麦当劳呈，第二季美国同店销售上升1%，不及分析师预期的增加1.5%。

“麦当劳面临的这一压力可能持续至第三季末，可能还要更长...”Janney Capital Markets的分析师Mark Kalinowski表示。

欧洲第二季同店销售下降0.1%，为连续第三季下滑。亚太、中东及非洲地区(APMEA)的同店销售减少0.3%。