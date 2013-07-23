更新版-美股业绩：麦当劳第二季获利不及预期，下半年表现恐难有改善

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
(新增细节)
* 来自规模较小对手的竞争带来压力
* 欧洲经济趋疲影响销售
* 股价下挫2.7%
路透7月22日 - 全球以营收计最大的餐饮连锁企业--麦当劳 周一公布的业绩浇熄了投资者对于该公司下半年表现改善的希望，归咎于美国国内的竞争加剧以及欧洲市场销售状况趋疲。
麦当劳公布的第二季获利低于预期，并预期7月全球同店销售将基本持平，打压公司股价周一收跌2.7%。
“基于近期的销售趋势，公司在今年余下时间的业绩表现料仍会面临挑战，”麦当劳执行长Don Thompson在声明中称。
华尔街分析师原先预期该公司业绩会在今年年中回升，得益于食品价格上涨且其他压力缓和。
“我原本期望(业绩)能更好一些，”Edward Jones的分析师Jack Russo表示。
麦当劳业绩图表：(link.reuters.com/xut79t)
在6月30日止的第二季，麦当劳全球同店销售增加1%，符合分析师预期。
麦当劳呈，第二季美国同店销售上升1%，不及分析师预期的增加1.5%。
“麦当劳面临的这一压力可能持续至第三季末，可能还要更长...”Janney Capital Markets的分析师Mark Kalinowski表示。
欧洲第二季同店销售下降0.1%，为连续第三季下滑。亚太、中东及非洲地区(APMEA)的同店销售减少0.3%。
麦当劳第二季经历增长3.7%至14亿美元，但每股盈余(EPS)为1.38美元，较汤森路透I/B/E/S访问分析师的预期低0.02美元。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。