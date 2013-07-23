美国与加拿大经济指标预测--7月23日-7月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月22日当周 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月20日当周 -- -1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 除汽车外的零售销售(较前月) +0.3% -0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月20日当周 -- +3.0% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数( 5月 -- +0.7% 较前月) 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 7月 -- 正8 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 7月19日当周 -- 519.4 美国再融资指数 -- 2,351.7 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 51.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.2 47.6 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 6月 -- 91.1 1230 美国耐久财订单 6月 +1.3% +3.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +1.5% +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月20日当周 34 33.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.6 续请失业金人数(万人) 7月13日当周 300 311.4 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 负5 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 84.0 83.9 消费者现况指数 100.0 99.7 消费者预期指数 74.0 73.8 1430 美国ECRI一周领先指标 7月19日当周 -- 131.2 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 95.8 1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -0.1% +6.7% 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月27日当周 -- -- 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月27日当周 -- -- 1400 美国消费者信心指数 7月 81.5 81.4 (完)