美国与加拿大经济指标预测--7月23日-7月30日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月22日当周 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月20日当周 -- -1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 除汽车外的零售销售(较前月) +0.3% -0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月20日当周 -- +3.0% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数( 5月 -- +0.7% 较前月) 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 7月 -- 正8 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 7月19日当周 -- 519.4 美国再融资指数 -- 2,351.7 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 51.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.2 47.6 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 6月 -- 91.1 1230 美国耐久财订单 6月 +1.3% +3.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +1.5% +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月20日当周 34 33.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.6 续请失业金人数(万人) 7月13日当周 300 311.4 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 负5 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 84.0 83.9 消费者现况指数 100.0 99.7 消费者预期指数 74.0 73.8 1430 美国ECRI一周领先指标 7月19日当周 -- 131.2 7月29日当周 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 95.8 1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -0.1% +6.7% 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月27日当周 -- -- 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月27日当周 -- -- 1400 美国消费者信心指数 7月 81.5 81.4 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。