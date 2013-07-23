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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 08:01 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆随美元/日圆走跌，但仍守在转换线上方

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* 欧元/日圆和其他非美元货币兑日圆在亚洲盘初进一步下跌，尾随美元/日圆颓势

* 但欧元/日圆仍高于一目均衡转换线，美元/日圆在一目均衡转换线下方

* 转换线仍在上升，今日在130.44，料提供良好支撑

* 美元/日圆和日本股市日经指数仍为关注焦点，欧元/日圆今日区间料在130.50-131.50。(完)

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