中国个股：航天机电拟在宁夏投资50亿元建设500MW光伏电站项目

路透上海7月23日 - 在国务院上周出台促进光伏产业健康发展的若干意见后，中国光伏电池生产商--上海航天汽车机电股份有限公司 周二宣布，拟在宁夏投资50亿元人民币建设500兆瓦光伏电站项目。

公告称，为落实宁夏自治区政府与中国航天科技集团公司，以及公司与宁夏自治区招商局的战略合作，公司拟与宁夏自治区宁东能源化工基地管理委员会签署500MW光伏电站合作项目入园合同，在宁东基地投资50亿元建设500MW光伏电站项目，合同内容待签署后另行披露。

中国国务院上周一发布关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量10吉瓦（GW）左右，到2015年光伏总装机容量达到35GW以上。这较原先的21GW目标提高了近五成。意见指出，有序推进光伏电站建设，鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。