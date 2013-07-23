中国个股：航天机电拟在宁夏投资50亿元建设500MW光伏电站项目

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 在国务院上周出台促进光伏产业健康发展的若干意见后，中国光伏电池生产商--上海航天汽车机电股份有限公司 周二宣布，拟在宁夏投资50亿元人民币建设500兆瓦光伏电站项目。
公告称，为落实宁夏自治区政府与中国航天科技集团公司，以及公司与宁夏自治区招商局的战略合作，公司拟与宁夏自治区宁东能源化工基地管理委员会签署500MW光伏电站合作项目入园合同，在宁东基地投资50亿元建设500MW光伏电站项目，合同内容待签署后另行披露。
中国国务院上周一发布关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量10吉瓦（GW）左右，到2015年光伏总装机容量达到35GW以上。这较原先的21GW目标提高了近五成。意见指出，有序推进光伏电站建设，鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。
中国是全球光伏电池生产大国，产能占全球半壁江山，但本土应用尚小，八成产品出口。近两年，中国与美国、欧盟相继爆发光伏电池贸易纠纷，国内光伏企业陷入困境，一些光伏企业已将销售目标转向国内市场，延伸产业链至下游电站成为企业的应对策略之一。此前，海润光伏 宣布多个光伏电站合作建设项目。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。