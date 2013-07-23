《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月23日

路透香港7月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7583港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周一收高1.81点或0.01%，报15,545.55点；标普500指数连续第三天创下收 盘纪录高位；不过麦当劳获利令人失望使道指涨幅受限。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.870 0.27 13801 13.877 -0.31 中国铝业 8.010 -0.87 14815 2.486 1.05 中国移动 53.430 1.44 147709 82.905 0.61 中国人寿 35.740 -0.39 55940 18.485 1.12 中石油 120.070 1.20 31352 9.315 0.38 中石化 72.500 0.04 25810 5.625 0.44 汇丰控股 56.520 0.27 199519 87.700 0.63 中电信 47.270 -1.52 25923 3.667 0.48 中国联通 14.220 1.72 114542 11.032 0.11 兖州煤业 7.280 -0.82 54324 5.648 1.04 华能国际 42.420 0.55 8785 8.228 -0.27 南方航空 18.930 -0.11 4090 2.937 0.59 东方航空 15.620 -2.01 11024 1.212 -49.30 中芯国际 3.910 2.89 25402 0.607 -0.54（ 完）