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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月23日

路透香港7月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7583港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周一收高1.81点或0.01%，报15,545.55点；标普500指数连续第三天创下收
 盘纪录高位；不过麦当劳获利令人失望使道指涨幅受限。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.870    0.27      13801            13.877      -0.31
 中国铝业                       8.010   -0.87      14815             2.486       1.05
 中国移动                      53.430    1.44     147709            82.905       0.61
 中国人寿                      35.740   -0.39      55940            18.485       1.12
 中石油                       120.070    1.20      31352             9.315       0.38
 中石化                        72.500    0.04      25810             5.625       0.44
 汇丰控股                      56.520    0.27     199519            87.700       0.63
 中电信                        47.270   -1.52      25923             3.667       0.48
 中国联通                      14.220    1.72     114542            11.032       0.11
 兖州煤业                       7.280   -0.82      54324             5.648       1.04
 华能国际                      42.420    0.55       8785             8.228      -0.27
 南方航空                      18.930   -0.11       4090             2.937       0.59
 东方航空                      15.620   -2.01      11024             1.212     -49.30
 中芯国际                       3.910    2.89      25402             0.607      -0.54（
 完）
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