《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7583港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周一收高1.81点或0.01%，报15,545.55点；标普500指数连续第三天创下收 盘纪录高位；不过麦当劳获利令人失望使道指涨幅受限。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.870 0.27 13801 13.877 -0.31 中国铝业 8.010 -0.87 14815 2.486 1.05 中国移动 53.430 1.44 147709 82.905 0.61 中国人寿 35.740 -0.39 55940 18.485 1.12 中石油 120.070 1.20 31352 9.315 0.38 中石化 72.500 0.04 25810 5.625 0.44 汇丰控股 56.520 0.27 199519 87.700 0.63 中电信 47.270 -1.52 25923 3.667 0.48 中国联通 14.220 1.72 114542 11.032 0.11 兖州煤业 7.280 -0.82 54324 5.648 1.04 华能国际 42.420 0.55 8785 8.228 -0.27 南方航空 18.930 -0.11 4090 2.937 0.59 东方航空 15.620 -2.01 11024 1.212 -49.30 中芯国际 3.910 2.89 25402 0.607 -0.54（ 完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。