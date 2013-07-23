《中国报摘》--其他报纸重要消息7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--知情人士透露，中国保险业人身险(寿险、健康险、养老险)定价利率市场化改革方案基本敲定，有望近期落地推出，改革初期可能仅放开传统险的定价利率。
--中国铁路总公司数据显示，上半年铁路固定资产投资2,159.31亿元人民币，同比增加21.5%。但按全年投资规划看，仅完成约1/3。由此推测，下半年高铁投资仍须加速投放。
--近日有券商被要求填写保荐企业财务信息反馈，考虑到首次公开发行(IPO)企业财务数据有效期仅六个月，这或将开启过会企业新一轮财务数据更新周期。机构人士判断，目前财务数据仍有效的企业在已过会企业中占比不高，IPO重启时点可能因此延后。
--在6月大连石化发生储罐爆炸着火事故后，中国石油天然气集团日前决定免去冷胜军大连石化公司总经理职务、免去焦玉瑞大连石化公司副总经理职务，调段良伟任大连石化公司总经理、调景玉忠任大连石化公司副总经理。
**证券时报**
--全国人大财经委员会副主任、国务院国资委副主任邵宁在一论坛上表示，目前中国经济增长速度的下行压力很大。
**第一财经日报**
--多位专家近日建议，目前税制改革的任务之一就是进一步完善消费税制度，包括将特别消费税和车辆购置税改为在消费环节征收，同时划归地方。另据了解，国家税务总局也正在研究改革消费税，或对消费税的征收范围、税率、征收环节、扣税政策、纳税评估等进行调整。
--宝股股份 现任总经理马国强提出辞去总经理职务，公司董事会聘任戴志浩为总经理。
--据悉，民航局局长李家祥在工作会议上提出，下半年，民航局将研究制订鼓励低成本航空公司发展的相关政策，为低成本航空快速发展提供政策支撑。
**人民日报**
--日前，在江苏盐城存在了三年的房价备案制度已暂停。知情业内人士称，为了抑制房价过快上涨，短期内通过限价等行政手段干预取得了效果；但基于目前当地房地产市场高库存等现状，这一政策制定的环境已改变。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。