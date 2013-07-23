《中国报摘》--其他报纸重要消息7月23日

**上海证券报**

--知情人士透露，中国保险业人身险(寿险、健康险、养老险)定价利率市场化改革方案基本敲定，有望近期落地推出，改革初期可能仅放开传统险的定价利率。

--中国铁路总公司数据显示，上半年铁路固定资产投资2,159.31亿元人民币，同比增加21.5%。但按全年投资规划看，仅完成约1/3。由此推测，下半年高铁投资仍须加速投放。

--近日有券商被要求填写保荐企业财务信息反馈，考虑到首次公开发行(IPO)企业财务数据有效期仅六个月，这或将开启过会企业新一轮财务数据更新周期。机构人士判断，目前财务数据仍有效的企业在已过会企业中占比不高，IPO重启时点可能因此延后。

--在6月大连石化发生储罐爆炸着火事故后，中国石油天然气集团日前决定免去冷胜军大连石化公司总经理职务、免去焦玉瑞大连石化公司副总经理职务，调段良伟任大连石化公司总经理、调景玉忠任大连石化公司副总经理。

**证券时报**

--全国人大财经委员会副主任、国务院国资委副主任邵宁在一论坛上表示，目前中国经济增长速度的下行压力很大。

**第一财经日报**

--多位专家近日建议，目前税制改革的任务之一就是进一步完善消费税制度，包括将特别消费税和车辆购置税改为在消费环节征收，同时划归地方。另据了解，国家税务总局也正在研究改革消费税，或对消费税的征收范围、税率、征收环节、扣税政策、纳税评估等进行调整。

--宝股股份 现任总经理马国强提出辞去总经理职务，公司董事会聘任戴志浩为总经理。

--据悉，民航局局长李家祥在工作会议上提出，下半年，民航局将研究制订鼓励低成本航空公司发展的相关政策，为低成本航空快速发展提供政策支撑。

**人民日报**

--日前，在江苏盐城存在了三年的房价备案制度已暂停。知情业内人士称，为了抑制房价过快上涨，短期内通过限价等行政手段干预取得了效果；但基于目前当地房地产市场高库存等现状，这一政策制定的环境已改变。(完)