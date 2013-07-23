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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 09:19 BJT

路透基点：江苏常熟发电有限公司50亿元贷款进入市场筹措--RLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，江苏常熟发电有限公司进入市场寻求大约50亿元人民币(8.14亿美元)17年期融资。

据消息人士，中国建设银行担任牵头行。几家大型国有银行正在寻求信贷审批以加入该案。

贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。

所获资金将用于在江苏常熟兴建两座1000MW的发电站。

借款人由中国电力国际有限公司(50%)、江苏省国际信托投资公司、苏州市投资公司、江苏省电力公司四方共同合资经营。(完)

(编译 张涛；; 审校 隋芬)
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