中国个股：宝钢股份总经理马国强辞任，增选集团副总戴志浩为董事

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司 周二公告称，现任董事、总经理马国强因拟担任其他职务，向董事会辞去总经理、董事及董事会相关职务，并提出增选母公司宝钢集团副总经理戴志浩为董事。
公告显示，戴志浩今年50岁，在宝钢已工作30年，2007年11月起集团副总经理，之后兼任华宝投资公司、宝钢资源有限公司和宝钢资源国际公司等企业的董事长。
辞任总经理的马国强今年亦是50岁，1995年加入宝钢，2001年起任宝钢集团副总经理，2009年4月起任宝钢股份的董事、总经理。
宝钢股份将于8月8日召开股东大会，审议上述增选公司董事议案。
宝钢股份周一收报4.04元人民币；过去一个月累积跌幅约为2.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。