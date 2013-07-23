《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月23日

*工商时报：

--长期身居全球太阳能市场〞老二〞地位、且饱受大陆业者价格杀戮所拖累的台厂，今年以来逐步化危机为转机。根据全球市调机构TrendForce旗下绿能事业处EnergyTrend评估，美国、欧盟和大陆所相互发动的一连串〞双反〞贸易战中，台系太阳能厂将成为唯一受惠者。

--行政院昨日初步决定，自由经济示范区第一阶段上路时，国际医疗业务将以〞前店后厂〞概念，在桃园、台中、高雄三处空港选定适当区位设立国际医疗服务中心，港区外既有39家医疗院所作为〞后厂〞，服务国际旅客，预计2015年国际医疗产值最高达150亿台币。

--中国保监会主席项俊波应会在10月中旬来台，届时可能举行两岸保险监理平台第一次首长会议，金管会副主委王俪玲表示，台湾提出一些合作议案，针对保险业者的需求，金管会将再进一步收集业者意见，与大陆方面沟通。

*经济日报：

--国内驱动IC大厂奇景 昨日宣布，与全球网路服务系统大厂Google 签订投资协议，Google将入股奇景旗下生产矽基液晶（LCOS）晶片与模组的子公司立景光电，强化穿戴式产品关键技术布局。这是Google首度投资台湾的科技公司。

--宏达电 昨晚宣布成立〞新兴装置〞（Emerging Devices）部门，将由原本的北美地区总经理伍德华(Mike Woodward)领军，外传新部门将发展穿戴式科技产品，并且负责全球经销策略。

--在第三方支付业者争取下，银行公会同意适度放宽线上储值帐户小额储值限制，取消每笔及每日交易上限，本周将提报金管会；金管会也将尽速邀网路家庭、欧买尬等第三方支付业者开会，听取业者有关电子商务金流储值需求等意见。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。